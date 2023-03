Une option entièrement biodégradable pour remplacer les piles boutons ?

L'entreprise française BeFC basée dans l'Isère fait de plus en plus parler d'elle. Sa spécialité ? Une pile entièrement biodégradable composée de papier carbone, d'enzymes, de celluloses et de sucre. Garantie sans déchets et sans substances chimiques, elle se présente comme une alternative écologique aux piles boutons.

On les trouve dans les jouets, certains appareils médicaux, les radios-réveils ou encore les télécommandes. Pas plus grandes qu'une pièce de monnaie, les piles boutons sont largement répandues dans notre quotidien. Elles représentent toutefois une source importante de pollution, à cause des métaux lourds qu'elles contiennent (zinc, lithium...). Les piles bouton sont également dangereuses, voire mortelles, pour les enfants lorsqu'elles sont ingérées. Une menace sérieuse puisque, d'après des estimations du ministère de la Santé en France, 4500 appels enregistrés par les centres antipoison ont été passés pour signaler des cas d’intoxication aux piles bouton entre 1999 et 2018.