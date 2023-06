Une option arts du cirque en secondaire à l’Athénée de Marchin dès la rentrée prochaine

C‘est une première en Fédération Wallonie-Bruxelles, une option arts du cirque sera proposée en secondaire à l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin dès la rentrée prochaine.

Elle s’adressera aux élèves entamant leur 3e année secondaire. Ce cirque-étude est mis en place par l’Athénée de Marchin en partenariat avec Latitude 50, le pôle des arts du cirque et de la rue de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et l’Ecole de Cirque de Marchin et avec le soutien de l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles et la Fédération des Ecoles de Cirque amateur en FWB.

Lancer une option faisant la part belle à la créativité et aux performances physiques, c’était une évidence pour Pierre Pagnoul, le directeur de l’Athénée de Marchin : "Ces élèves suivront la même formation commune que les autres élèves. L’option arts du cirque est déclinée en trois cours qui visent principalement les techniques des arts du cirque, l’interprétation corporelle et rythmique et la préparation physique. Ces cours représentent huit heures de cours hebdomadaires. Les élèves qui sortiront de cette section de technique de transition obtiendront le CESS comme les autres élèves de l’enseignement général.".

Il ne faut pas forcément vouloir faire du cirque son métier pour s’inscrire dans cette option. "Des élèves, peut-être en recherche d’un autre type de formation, avec beaucoup plus de sport, pourraient être vraiment très intéressés par cette option-là.", juge Pierre Pagnoul. Après l’annonce en interne de son ouverture, cinq élèves de l’Athénée de Marchin se sont déjà inscrits dans la nouvelle option. Ils devront être douze au minimum au 1er octobre pour qu’elle soit maintenue