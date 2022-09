Une opération internationale de police met fin à un trafic d’êtres humains

Une opération internationale menée conjointement mardi matin par les polices belge, italienne, allemande, française, autrichienne et américaine a permis de mettre fin à un trafic d’être humains utilisant des avions privés, a communiqué mercredi la police fédérale.

L’opération a été menée en Belgique, en Italie et en France. Elle a été dirigée depuis le parquet fédéral belge par un juge d’instruction de Bruxelles. Deux avions ont été saisis en Belgique et cinq personnes ont été arrêtées, dont deux en Belgique. Elles sont soupçonnées de traite des êtres humains, de blanchiment d’argent, de falsification et de participation à une organisation criminelle.