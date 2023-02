Une opération internationale contre la pédopornographie conduit à plusieurs arrestations

Des enquêteurs allemands ont réussi à fermer plusieurs plateformes pédopornographiques sur internet et ont procédé à plusieurs arrestations dans le pays, ont annoncé la police et l'unité de lutte contre la cybercriminalité de Bavière vendredi. D'autres arrestations ont également eu lieu au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Trois plateformes du darknet ont été fermées. Plusieurs milliers d'utilisateurs étaient actifs sur celles-ci, aussi bien en Allemagne qu'ailleurs dans le monde. Au total, plus de 20.000 photos et vidéos pédopornographiques étaient disponibles en ligne. Plusieurs suspects ont été arrêtés au cours de l'enquête débutée en 2019.

Un jeune homme de 22 ans a été arrêté à Bonn en novembre dernier. Il aurait agi en tant que modérateur de l'une des plateformes incriminées. En mai 2021, un autre Allemand, de la région de Souabe, avait été arrêté. Les enquêteurs avaient découvert plus de 800.000 vidéos et photos à caractère pédopornographique chez lui. L'enquête, de dimension internationale, a débuté en 2019. Les enquêteurs bavarois ont établi des liens entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie après avoir investigué du matériel saisi.

Pour mieux enquêter sur les responsables des plateformes mises en cause, des experts internationaux se sont réunis à Munich. Par ailleurs, de nombreux utilisateurs de contenus pédopornographiques ont été identifiés au cours de l'enquête.