Une opération de police en cours à Bruxelles- Midi : de l’action et de la communication

On le sait, la sécurité dans ce secteur monopolise les attentions depuis plusieurs semaines.

Dans un communiqué, la ministre de l’intérieur annonçait vendredi un plan d’actions en trois axes, parmi lesquels une "approche des phénomènes criminels et l’illégalité dans et autour du bâtiment de la gare. Outre la police fédérale et la zone de police locale " Midi ", l’Office des étrangers et les services de sécurité de la SNCB, entre autres, seront également impliqués dans la liste des actions.

Pour les bourgmestres de Saint-Gilles et Anderlecht, l'opération permet de montrer que, "quand on met les moyens, ca marche. Mais que cela se fait aussi au détriment des autres services rendus par les polices locales." Et de réclamer, à l'instar de ce qui existe à l'aéroport de Zaventem, une police spécifique et dédiée à la Gare du Midi.

La semaine dernière, la patronne de la SNCB avait plaidé de son côté pour un renforcement de la sécurité dans zone de la gare du Midi.