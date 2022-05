Une opération de la voix en 30 minutes à Epicura Baudour

Pour cette opération des cordes vocales, oubliez la grande salle d’opération, les nombreux médecins et chirurgiens autour, l’anesthésie générale et la semaine entière sans parler en guise de convalescence. L’hôpital Epicura de Baudour, tout comme un autre hôpital liégeois, peut maintenant réaliser dans leur clinique de la voix une opération légère en quelques minutes et tout aussi efficace.

La technique consiste à introduire des ustensiles de toute petite taille via le nez de la personne (et non la bouche comme dans une opération classique des cordes vocales) et d’utiliser une caméra, une pince et un laser pour traiter ce qui doit l’être. Le patient devra s’économiser les cordes vocales pendant trois jours au lieu de sept mais peut rentrer chez lui 30 minutes après être arrivé à l’hôpital. "C’est plus confortable pour le patient puisque dans une opération traditionnelle il devant rester sans parler plus longtemps et vivait l’opération en étant intubé. C’est plus facile pour le patient, pour le médecin et pour l’hôpital", explique le docteur Lechien, médecin ORL et chirurgien cervico-facial de l’hôpital Epicura de Baudour. Le docteur Lechien combine par ailleurs à cette technique d’opération légère un système d’intelligence artificielle qui analyse les habitudes alimentaires du patient. "Ces habitudes influencent la cicatrisation. Une alimentation qui crée beaucoup de reflux gastriques comme le café, les boissons pétillantes ou les plats épicés viendront impacter négativement la cicatrisation." Et ce système d’intelligence artificielle, qui peut compléter voire remplacer la consultation, est unique en Belgique.