Une ONG accuse la Russie d’avoir transformé la centrale nucléaire de Zaporijjia en chambre de torture

Dès le printemps 2022, l’ONG Truth Hounds a cherché à contacter des témoins de cette occupation. Des travailleurs, mais aussi d’autres civils, décrivent comment, depuis l’occupation conjointe par l’armée russe et Rosatom de la centrale, "les forces d’occupation russes ont mis en place une campagne systématique et généralisée d’enlèvements, de tortures et de meurtres du personnel de la centrale et des habitants d’Enerhodar", la ville située à proximité.

Ces témoignages – appuyés par des photos et des vidéos dans certains cas – font notamment état d’étranglements et de suffocations, de tortures électriques, du fait de forcer les victimes à creuser leur propre tombe, des simulacres d’exécution, des menaces de viol des victimes et de leurs proches, et du fait de maintenir les détenus dans des chambres surpeuplées, sans nourriture, sans eau et sans air frais. Et ce, dans l’objectif de les faire coopérer avec la Russie.

Selon le maire d’Enerhodar, Dmytro Orlov, environ 1000 personnes ont été détenues et torturées ou maltraitées dans ce réseau de chambres de torture, depuis mars 2022.