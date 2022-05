Une oeuvre attribuée à Jérôme Bosch, à découvrir au TREMA à Namur

Le TREMA à Namur, Dans le cadre du projet "Circus we are", mené conjointement par le Musée Rops et le Delta, propose l’exposition "Diableries".

Et pour illustrer de la manière la plus prestigieuse ce thème enchanteur, il fallait un Jérôme Bosch. Le conservateur Julien Devos en a rêvé, et c’est devenu réalité, grâce au prêt d’un collectionneur privé. Le "Christ aux limbes" est arrivé le 26 mai, au TREMA rue de Fer à Namur. Nous avons pu assister au déballage et à l’installation de l’œuvre. Un moment magique et très émouvant pour Julien Devos le conservateur du musée...