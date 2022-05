Une nuit en mai à Ploegsteert : un spectacle de mémoire collective qui résonne avec la guerre en Ukraine

"Une nuit en mai". Avec ce spectacle en plein air à la lisière du bois de Ploegsteert, le centre culturel de Comines-Warneton renoue avec le théâtre de mémoire collective. D’habitude, c’était plutôt la guerre 14-18 qui inspirait les auteurs locaux, mais cette fois, cette fiction est inspirée de la seconde guerre mondiale et de l’exode des Cominois en mai 1940. "Un exode qui résonne de façon particulière aujourd’hui avec la guerre en Ukraine", précise Didier Coquet, l’un des coordinateurs de l’événement.

Le pitch de l’histoire, fiction replacée dans le contexte historique, c’est une rencontre sur une route entre des bourgeoises bruxelloises et leurs domestiques et des militaires anglais, la Peugeot des premières et la chenillette des seconds étant tombées en panne. "Certaines anecdotes racontées sont véridiques, comme cet habitant qui avait démonté sa voiture et caché les pièces dans différents lieux pour que les Allemands ne la lui volent pas".