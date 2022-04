"Une nuit de délire" : la presse espagnole célèbre les exploits du Real Madrid et de Villarreal

"Historique", c’est également le terme utilisé par le quotidien catalan 'Sport' pour souligner l’exploit du Villarreal. Evidemment du côté de Barcelone, on ne se prive pas d’insister sur le fait que le "Real a tremblé". Le 'Mundo Deportivo' dédie d’ailleurs sa 'Une' en grande partie au "sous-marin atomique" plutôt qu’au Real Madrid et à sa victoire "épique" mais annoncée presqu’en sourdine.

Enfin, on notera que L’Equipe célèbre le sens du but de Karim Benzema encore une fois décisif avec un but aux allures de "but en or".