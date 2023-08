Jusqu’à 400 volontaires participeront au programme de surveillance d’OPPAL cet été, campant dans les alpages, surveillant les troupeaux la nuit. Aliki et François sont de l’aventure depuis le début de l’ONG, à raison de deux fois cinq jours et nuits. "C’est notre période de vacances", explique François, en jetant un regard sur l’endroit désolé où il monte la garde. De Genève, où vit le couple, il faut quatre heures de route et deux heures de grimpe d’un chemin escarpé et rocailleux pour y accéder.

À 2200 mètres d’altitude, les températures plongent rapidement au coucher du soleil. L’installation de guet est spartiate : une bâche, deux chaises de camping, des couvertures de survie et une cafetière. Tout au long de la nuit glaciale, ils scrutent à tour de rôle l’horizon avec des jumelles à infrarouges. Un tour d’horizon toutes les 15 minutes à l’affût du moindre signe du prédateur. Les moutons dorment, leurs cloches sonnant doucement dans l’obscurité.

"On regarde fréquemment, et puis il faut bien regarder. Il sait quand il faut tenter sa chance. Et quand il bouge… Il bouge extrêmement vite, il est à 100 à l’heure", raconte Aliki.