Une nuit au château du côté d’Éghezée grâce aux chambres d’hôte "Les ruines du château"

Dans le 6/8, Juliette Grégoire vous fait découvrir un logement unique en Belgique, puisqu’il vous permet de passer une nuit dans les ruines du château d’Aische-en-Refail, dans la commune d’Éghezée.

Construit au XIVe siècle, le château a été classé en 1977. Les actuels propriétaires ont racheté le lieu en 2020 dans un état catastrophique, et 14 mois de travaux ont été nécessaires pour refaire l’habitation en y ajoutant une touche de modernité, tout en préservant le caractère ancien. Seul le rez-de-chaussée a été transformé, mais la structure du bâtiment a été préservée, et de l’extérieur on pourrait presque croire que la ruine du château est abandonnée.