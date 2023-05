Une nouvelle vie pour le cimetière de Gentinnes

Avec le soleil matinal qui filtre à travers les arbres, l’endroit est bucolique à souhait. Les tombes du cimetière de Gentinnes, à Chastre, sont disposées tout autour de l’église dont la façade a été sablée il y a quelques années.

Depuis deux ans, des bénévoles se relaient ici avec pelles et râteaux. Ils ont imaginé le "Jardin des songes" un projet qui vise à remettre ce patrimoine local en valeur.

" Nous étions malheureux de voir un tas de pierres tombales abandonnées jusqu'au jour où nous avons réalisé qu'elles n'étaient pas là par hasard, ce sont celles des vieilles familles de Gentinnes explique Georges Derriks. Nous avons alors décidé d'en faire l'inventaire et de leur rendre leur dignité "

Les croix ont donc été nettoyées, les pierres qui gisaient en tas réhabilitées, les inscriptions décrassées, ce qui a donné lieu ça et là à de jolies surprises:

" J'ai découvert une vieille pierre merveilleuse sur laquelle il était écrit "icy reposs"; j'ai pensé à l'époque de Montaigne et à l'usage du vieux français. Cela montre bien qu'à l'époque, c'était la tradition d'avoir l'église et le cimetière autour et le village se construisait autour de ces deux entités." poursuit le bénévole.