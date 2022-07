Une nouvelle version pour le guide de la randonnée "Transgaumaise"

Depuis bientôt 30 ans, la "Transgaumaise" guide les amateurs de randonnée à travers la Gaume, en se jouant de la frontière belgo-française. Inauguré le 19 mai 1993, ce grand itinéraire en boucle au départ de la "capitale de la Gaume", Virton, traverse les décennies. Balisé du signe jaune et blanc de la Maison de la Randonnée, il sillonne les différentes "cuestas" et de belles vallées de la région comme celles de l’Othain en France et de la Semois en Belgique.

Le point de départ de ce périple de 140 km est la Vallée de Rabais, à proximité du " Sentier des Songes ". La "Transgaumaise" permet d’apprécier quelques joyaux comme la basilique d’Avioth, la citadelle de Montmédy, les maisons Renaissance de Marville ; sans oublier la traversée de villages ayant conservé leur couleur locale, la plus authentique. Le parcours revient en Belgique, du côté d’Orval, Chassepierre, Sainte-Cécile, etc. tantôt en forêt, tantôt à travers la campagne.

Denis Jusseret et André Pierlot vous prennent par la main. La nouvelle édition du guide "insiste sur la description de l’itinéraire, de village en village avec la mention des kilomètres, des distances à parcourir ou parcourues", explique Denis Jusseret. "On s’est dit que les familles pouvaient aussi emprunter le parcours avec des enfants. Il suffit de choisir sa distance 3,4 ou 5 kilomètres et puis faire demi-tour et revenir sur le même sentier, c’est une autre vue aussi !"

Pour tout renseignement, www.gta.be ou contact@gta.be