Quand il devient noir, on a tendance à le jeter à la poubelle ! Pourtant, on peut encore consommer l'avocat même quand sa peau mûrit. Dans le but de réduire son gaspillage, l'Université de Californie a planché pendant un demi-siècle sur une nouvelle variété. Elle ne laisse place à aucun doute quant à sa maturité grâce à la couleur de sa peau.