Une nouvelle usine fin 2023 à Neufchâteau pour recycler les barquettes en plastique

Le contrat de cette usine a été attribué, à la suite d’un appel d’offres public, à l’entreprise néerlandaise Morssinkhof-Rymoplast pour une durée de neuf ans pour le recyclage annuel de 10.500 tonnes de barquettes PET et 17.000 tonnes de bouteilles PET. Cette entreprise a été choisie car "elle a beaucoup d’expérience et possède déjà 10 usines qui recyclent toutes sortes de plastiques mais aussi parce qu’elle va investir dans de nouvelles technologies pour recycler des matériaux plus spécifiques et difficiles à traiter comme les PET opaques et les barquettes multicouches", a exposé M. Geens.

La capacité annuelle de traitement du centre sera de 40.000 tonnes de PET. Le groupe néerlandais estime son investissement pour ce centre baptisé MOPET Belgique à 30 millions d’euros.

L’amélioration du recyclage doit permettre "la réalisation des objectifs belges et européens" environnementaux "mais cela ne signifie pas une carte blanche donnée à une mise sur le marché effrénée" des emballages plastiques, a insisté M. Geens. Lorsque ces déchets ne peuvent être évités ou réutilisés, ils doivent toutefois pouvoir être recyclés au mieux et réintroduits dans la chaîne pour la fabrication de nouveaux emballages, a-t-il plaidé.

L’objectif est de réduire la quantité de déchets incinérés ou envoyés à l’étranger, où ils sont parfois traités de manière questionnable, a conclu Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement, qui s’est réjouie de cette nouvelle pierre à l’édifice de l’économie circulaire.