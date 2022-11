Une nouvelle unité scoute verra bientôt le jour à Charleroi

Si les autorisations ont été délivrées par la Fédération, il manque des animateurs pour mener à bien le projet. "On lance un appel. On recherche des jeunes âgés entre 18 et 22 ans. On aimerait des anciens scouts ou pas. On est vraiment ouverts. Il faut juste être enthousiaste, motivé, aimer être avec des enfants", précise-t-elle.

Les initiateurs espèrent voir aboutir leur projet pour janvier 2023.