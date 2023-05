Une nouvelle théorie pour expliquer pourquoi certaines personnes attirent plus les moustiques que d’autres

Des scientifiques se sont penchés sur une nouvelle option. Un article publié dans la revue iScience explique l’impact du savon utilisé par un être humain sur sa propension à attirer les moustiques.

D’après les résultats, les parfums de certains savons vous rendent plus attrayant, les moustiques favorisant l’odeur des volontaires au test qui se sont lavés avec trois des quatre marques de savon très populaires aux USA (Dial, Dove, Native et Simple Truth). L’explication viendrait de leur source secondaire de nourriture : le nectar des plantes (qui sentent bon, comme vous avec votre joli savon).

"Le fait que nous prenions ces odeurs fleuries et fruitées et que nous les mettions sur notre corps signifie que maintenant le même objet sent à la fois la fleur et l’humain", explique au Guardian Clément Vinauger, qui a dirigé les travaux au Virginia Polytechnic Institute and State Université. "Ce serait comme se réveiller et sentir quelque chose qui ressemble à la fois à du café et à des muffins. Très attrayant."

Mais la subtilité ne s’arrête pas là. Vous pouvez vous laver avec le même savon et pourtant attirer plus les moustiques qu’une autre personne et ce, en raison de l’interaction entre votre peau et le savon. "Il est remarquable que le même individu qui est extrêmement attirant pour les moustiques lorsqu’il n’est pas lavé puisse devenir encore plus attirant pour les moustiques avec un savon, puis devenir répulsif avec un autre savon", continue Clément Vinauger.

Et si vous voulez un petit coup de pouce pour cet été, c’est le savon à la noix de coco qui a repoussé le plus les moustiques durant l’expérience "car il existe des preuves que les huiles de noix de coco sont un moyen de dissuasion naturel pour les moustiques".

Donc bougie à la citronnelle et savon noix de coco pour cet été !