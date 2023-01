Une nouvelle technologie pour ne plus jamais rater un créneau ?

L'équipementier Hyundai Mobis (pour MObility Beyond Integrated Solution) est une filiale du groupe sud-coréen qui travaille principalement sur des solutions de mobilité électrique, connectée et autonome. Depuis des années, il développe une aide au stationnement reposant sur un drôle de mouvement en crabe qu'il vient, pour la première fois, de tester sur une voiture de série. L'idée est ici de pouvoir se garer très facilement, et du premier coup, y compris dans des espaces très restreints.

Pour cela, Hyundai Mobis a doté un Ioniq 5 de quatre roues pouvant tourner jusqu'à 90 degrés.

En se plaçant parallèlement à la place désirée, il devient très facile de se déplacer de manière latérale, "en crabe", pour aller se garer. Cette solution a été baptisée "e-Corner" et comprend notamment un petit moteur et un amortisseur électriques dans chacune des roues de la voiture.

Avec cette technologie, tous les modes de déplacements sont autorisés et n'importe quelle manœuvre devient très simple. Le véhicule peut ainsi rouler en diagonale ou faire demi-tour en ne braquant que les roues arrière.