Une nouvelle technologie permet de manger moins salé

Seule condition : savoir manier les baguettes.

L'université de Meiji a mis au point des baguettes connectées qui modifient le goût perçu au moyen d'une légère stimulation électrique sur la langue.

On ne parle pas de décharge électrique, bien sûr... Selon s'il y a plus ou moins d'ions de chlorure de sodium, on a l'impression qu'un aliment est plus ou moins salé. Si l'on joue sur les ions de glutamate de sodium, on aura dans ce cas une sensation sucrée.

L'expérience a été menée auprès de 36 volontaires qui ont été équipés d'un petit boîtier attaché au poignet et relié aux baguettes connectées. Pour juger de la sensation salée, deux gels à la teneur en sel différente (0,80% pour le premier et 0,56% pour le second) ont été utilisés. Les cobayes ont estimé que la saveur salée était aussi importante avec le gel moins riche en sodium.

Ce n'est pas la première fois que cette université japonaise déploie des innovations technologies aussi surprenantes. L'un de ses professeurs, Homei Miyashita, avait défrayé la chronique en 2021 avec l'invention d'un écran reproduisant le goût des aliments et que l'on pouvait lécher...