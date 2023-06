Une nouvelle technique d'assistance digitale à domicile pour aider les seniors

La technologie au service des seniors. Une expérience pilote est actuellement menée dans 120 logements occupés par des personnes âgées. Des capteurs digitaux sont placés dans l’habitation pour pouvoir sécuriser leur environnement et leur permettre de vivre en autonomie le plus longtemps possible.

Nous nous sommes rendus à Fléron, chez Rachel Richard, une octogénaire qui dispose de ce système.

C'est presqu'un ange gardien. Ça donne des rappels, et ça situe dans le temps

Cela fait maintenant 6 mois que Rachel vit dans un logement équipé d’une assistance digitale. Des capteurs sont placés dans ses pièces de vie. Ils enregistrent une série de paramètres, communiqués ensuite à une centrale qui les analyse et envoie de l’aide si besoin.

L'octogénaire reçoit aussi régulièrement des messages vocaux qui l’accompagnent durant toute la journée. "C'est presqu'un ange gardien" témoigne Rachel. "Si vous vous levez pendant la nuit, ça vous éclaire, c'est donc une sécurité, on n'est pas obligé de chercher après un interrupteur. Ça donne des petits rappels dans la journée, si on oublie de manger et qu'il est midi, ça situe dans le temps."

Ce système de surveillance placé ici par le Centrale de Services à Domicile liégeoise vise à sécuriser le quotidien des seniors sans pour autant s’immiscer de façon intempestive dans leur vie privée.

Regardez ci-dessus notre vidéo.