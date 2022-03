Une nouvelle stratégie nationale pour les pollinisateurs : "Il y a un gros travail à faire, à tous les niveaux"

Il n’est plus nécessaire de rappeler l’importance des pollinisateurs pour nos écosystèmes et notre biodiversité, et pourtant, de gros efforts sont encore à fournir afin de combattre le déclin de leurs populations.

En Belgique : plus d’un tiers des espèces d’abeilles sauvages et des papillons ont disparu ou sont menacés de disparition. Du côté des syrphes, ces petites mouches que l’on confond facilement avec des guêpes alors qu’elles sont inoffensives, ce sont 50 espèces sur les 320 recensées en Belgique qui sont menacées.

Une stratégie nationale qui harmonise les politiques régionales

Face à cette situation préoccupante, Régions et Fédéral se sont associés pour mettre en place une Stratégie nationale pour les pollinisateurs 2021 - 2030. Et cette association entre les différents niveaux de pouvoir, et de compétence, est assez inédite. "La fragmentation des compétences est quelque chose pour lequel on souffre, explique Marc Peeters, coordinateur du Groupe de travail Pollinisateurs. Les compétences majeures sont dans les Régions, mais notre but, avec cette stratégie, est d’essayer de promouvoir des suggestions ou des cadres de travail qui harmonisent les plans d’action. Par exemple, il y a une liste d’espèces protégées de pollinisateurs en Wallonie, mais elle n’existe pas à Bruxelles ni en Flandre. On veut éviter ça."

Ainsi, les quatre ministres régionaux de l’Environnement et de l’Agriculture, et le secrétaire d’État pour la Politique scientifique se sont engagés à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale, visant à, d’ici 2030, à réduire de moitié le nombre des espèces de pollinisateurs sauvages en déclin et augmenter de 50% le nombre des espèces présentant une évolution positive de leur population, par rapport à 2019.