C’est dans le cadre de l’attraction "Music Festival" que le Musée Madame Tussauds de Londres dévoile ce nouvel hommage à Bowie.

Les responsables du musée et les héritiers de David Bowie ont choisi d’illustrer la période Ziggy Stardust avec cette statue, la deuxième présente au Madame Tussauds.

Dans cette attraction, on retrouve aussi des modèles de Jimi Hendrix, Stormzy, Ed Sheeran, Beyoncé, Amy Winehouse et Little Mix.