Une nouvelle sortie sur la N25 pour accéder directement à la sablière et à l'Axis Parc de Mont-Saint-Guibert: le chantier va commencer

A Mont-Saint-Guibert, on attend ces aménagements routiers avec impatience. Aujourd’hui, beaucoup d’automobilistes empruntent les chemins de campagne à travers les villages pour fuir les bouchons de la N4 et la N25, ce qui crée des problèmes de mobilité et nuit à la qualité de vie des Guibertins. Une fois que ces travaux seront terminés, la circulation sera normalement plus aisée et il devrait alors y avoir moins de trafic de transit sur les petites routes.

En tous cas, Mont-Saint-Guibert fera tout pour dissuader les automobilistes de quitter les grands axes comme ils le font aujourd’hui. Différentes pistes sont envisagées. Certaines sont reprises dans le plan communal de mobilité qui est à l'enquête publique jusqu'à la fin du mois d'avril.