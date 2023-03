Une nouvelle série pour tout savoir sur la Britpop !

Une nouvelle série en quatre parties, Britpop : The Music That Changed Britain sera lancée ce week-end pour célébrer le 30e anniversaire du genre musical.

La série documentera l’intégralité de l’histoire de la Britpop avec de "nouvelles interviews exclusives des principaux acteurs", qui raconteront "des histoires fascinantes des coulisses", ainsi que des "archives rares et inédites de tous les grands noms de l'époque".

Le premier épisode raconte l'ascension de la Britpop et les célèbres rivalités entre Blur, Oasis, Suede et Elastica. Parmi les artistes incontournables, Alex James et Dave Rowntree de Blur parleront de leur tournée "désastreuse" des débuts et de la création de l’album Parklife.

Nous verrons également Liam Gallagher et Noel Gallagher d'Oasis s'exprimer dans des interviews d'archives rarement partagées, datant du début de leur carrière. De quoi préparer le deuxième épisode, qui se penchera sur la bataille entre Oasis et Blur au niveau des charts.

Britpop : The Music That Changed Britain sera diffusée pour la première fois ce dimanche 12 mars à 21 heures sur Channel 5 au Royaume-Uni.

On apprenait récemment que Noel Gallagher et Damon Albarn enterraient la hache de guerre, le premier proposant d'ajouter un peu plus de "magie nordique" aux nouveaux morceaux de Gorillaz, suite à de précédentes collaborations.

Par ailleurs, Noel Gallagher a récemment révélé qu'il ne dirait "jamais non" à une réunion d'Oasis. Le groupe est resté séparé depuis 2009. Noel, quant à lui, se prépare à sortir son nouvel album Council Skies avec les High Flying Birds le 2 juin, et a récemment partagé le remix de Robert Smith du single "Pretty Boy".

Enfin, Blur s'apprête à entamer une tournée de reformation, qui commencera par deux soirées au stade de Wembley.