Une nouvelle série de documentaires pour les 60 ans des Stones

Les Rolling Stones prévoient de célébrer leurs 60 ans de carrière avec un docu-série en quatre épisodes intitulé My Life as a Rolling Stone, qui sera diffusé en avant-première le 7 août sur Epix.

Chaque épisode sera le portrait d’un des membres : Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, et le regretté batteur Charlie Watts.

My Life as a Rolling Stone sera co-réalisé par Oliver Murray et Clare Travenor, qui ont déjà collaboré sur des projets à propos du groupe précédemment.

Murray avait chapeauté en 2019 le documentaire sur le bassiste co-fondateur Bill Wyman, The Quiet One, alors qu’en 2010, Travenor avait réalisé une série télé sur Keith Richards, en lien avec son autobiographie Life.

Il y a dix ans, les Rolling Stones avaient aussi souligné leurs 50 ans d’existence avec un autre projet documentaire, Crossfire Hurricane. Réalisé par Brett Morgen, le film racontait alors l’histoire du groupe depuis ses débuts jusqu’aux années 80, grâce à des archives et des vidéos fournies par les membres du groupe eux-mêmes.

Après plusieurs forfaits dûs au covid contracté par Mick Jagger, les Rolling Stones ont pu assurer leur concert à Milan cette semaine et reprendre leur tournée. Les Stones ont reporté deux dates depuis l’annonce de la maladie du leader : celle à Amsterdam et la suivante, prévue à Berne en Suisse.

La tournée SIXTY passera par la Belgique et le stade Roi Baudouin de Bruxelles le 11 juillet prochain.

Rappelons aussi que Walter De Paduwa vient de réaliser un podcast exclusif en 20 épisodes dédié à l’histoire des Rolling Stones, à découvrir ici.