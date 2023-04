Une nouvelle série belge totalement addictive et la 141e cavalcade de Fleurus

C’est une tradition qui remonte à des temps immémoriaux et qui célèbre la renaissance perpétuelle de la nature au printemps. A Fleurus, la cavalcade a toujours été des plus vivantes : près de 150 musiciens et 500 gilles plongent chaque année cette petite ville de 23.000 habitants dans la fougue du folklore printanier. Tambours, feux de Bengales, apertintailles et rondeaux, toute la terminologie carnavalesque sera de la fête ces 9 et 10 avril.