Une nouvelle scierie à Sainlez en lien direct avec l'entreprise TVB à Bastogne

Créer une nouvelle scierie à l'heure où de nombreuses autres arrêtent, cela peut paraître un peu fou. Mais après deux ans de réflexion, l'entreprise TVB de Bastogne vient de démarrer les activités de la SN4 à Sainlez, pour assurer son propre approvisionnement en bois et un prix plus stable. TVB transformation et valorisation du bois est spécialisé en maisons à ossatures bois mais répond aussi à des marchés publics importants comme des tours, passerelles, des plaines de jeu et modules en bois comme à Chlorophylle à Manhay, Houtopia à Houffalize, sans oublier la signalisation touristique. L’entreprise a donc des besoins en matières premières fort diversifiées. Confrontés à des prix du bois qui ont doublé pendant le covid, Marcel et Ludovic Schutz ont bien réfléchi et viennent de lancer leur propre scierie pour mieux maîtriser les coûts et avoir une matière première disponible selon les demandes " L’avantage c’est que nous allons désormais pouvoir travailler à flux tendus ", explique Marcel Schutz. " Pour caricaturer, on peut commander des bois le matin et on les a l’après-midi." Depuis deux ans aussi, les particuliers achètent aussi plus de bois pour bricoler, les finitions de leur maison etc. Et puis, TVB a aussi eu l'opportunité de trouver un hall à louer à 10 minutes de Bastogne. " S’il avait fallu en plus acheter le terrain et construire un hall, ça devenait difficilement rentable car notre investissement dans des installations modernes est conséquent (un million €)," poursuit Marcel Schutz. Qui dit scierie dit grosse consommation d'énergie mais le toit est garni de panneaux photovoltaïques. " La puissance installée s sur le toit, permet à la scierie de tourner sur l’énergie solaire et ça nous permet d’avoir un coût d’électricité très bas," conclut Marche Schutz. La scierie SN4 à Sainlez est à découvrir ces samedis 15 et dimanche 16 octobre dans le cadre du week-end du bois.