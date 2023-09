Une nouvelle scénographie au Musée de la seconde guerre mondiale Bastogne Barracks

Dans ce bâtiment, une centaine de véhicules, de chars, des pièces d’artillerie sont rassemblés, dont 80% capables de se déplacer. Depuis deux ans, Bastogne Barracks leur aménage une scénographie digne de ce nom. "Tous les véhicules que vous pouvez observer ici, ont pu, à un titre ou à un autre, participer à la bataille des Ardennes. Nous les avons mis en contexte via des photographies d’époque qui ne vous montrent pas seulement un bout de métal, mais un bout de métal qui a été géré par les hommes au combat", indique avec passion Olivier Van der Wilt, responsable du service muséologie du War Heritage Institute.

Ce musée s’est modernisé et utilise désormais des outils numériques pour une véritable immersion. Mais ici, c’est l’acier, les chenilles, les canons qui dominent tout le travail de mémoire. Michel Jaupart, le Directeur général du War Heritage Institute, partage la force de son musée : "Notre richesse et notre spécificité, c’est de pouvoir montrer autre chose que du virtuel. Nous montrons du réel. Quand vous êtes devant un char lourd américain, allemand ou anglais, vous n’êtes pas devant une image, vous n’êtes pas devant votre télévision, vous êtes devant une masse d’acier et vous prenez nettement mieux conscience de ce que peut être la guerre mécanisée".