Une nouvelle révélation sur l’assassinat de Kennedy ? Pourquoi le témoignage d’un ancien garde du corps est complotiste

En novembre, le monde commémorera un important événement : les 60 ans de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy. À l’approche de cette date anniversaire, le monde littéraire se bouscule… quitte à publier des théories conspirationnistes sur un événement qui en est déjà bien alimenté. Paul Landis, ancien garde du corps du président américain, apporte une nouvelle version sur la fameuse théorie de la 'balle magique', relayée notamment dans le New York Times et Le Monde. Selon lui, il y aurait eu plusieurs tireurs, pas uniquement Lee Harvey Oswald. Pour sa chronique Des livres et nous dans Le Mug, consacrée aux grandes tendances de la littérature, Gorian Delpâture explique pourquoi cette théorie ne tient pas la route.

Les maisons d’édition aiment particulièrement les anniversaires. Les 60 ans de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy ne font pas exception. Cet événement historique continue donc à faire couler beaucoup d’encre. Le 22 novembre 1963, le 35e président des États-Unis est abattu à Dallas. Ce qui fascine avec cette histoire, c’est que la littérature foisonne sur ce sujet, imaginant des complots parfois invraisemblables… alors que tout est clair depuis le début. On connaît le coupable depuis 60 ans : c’est bien Lee Harvey Oswald qui a tiré sur JFK.

La preuve, les attentats du 11 septembre 2001 à New York ont fait 2977 morts et on dénombre quelques dizaines de livres publiés sur le sujet. L’assassinat de Kennedy a quant à lui fait trois victimes si on compte le policier Tippit tué par Oswald le même jour, et Oswald tué par Jack Ruby deux jours plus tard. Trois morts et… des centaines de livres publiés depuis 60 ans. Et ceux qui se vendent le plus sont ceux qui imaginent un complot… Un nouveau livre, qui paraîtra en octobre, intéresse particulièrement la presse internationale, dont le New York Times et Le Monde. Cet ouvrage s’intitule The final Witness, Le dernier témoin. Il est signé par Paul Landis, 88 ans aujourd’hui, qui faisait partie de l’escorte du président à Dallas.