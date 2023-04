Une nouvelle résidence inaugurée à Vaux-sous-Chèvremont: 610€ de loyer pour un appartement une chambre

Une nouvelle résidence de 21 logements vient d'être inaugurée à Vaux-sous-Chèvremont, sur la commune de Chaudfontaine. Sa particularité: elle est destinée à des locataires en situation précaire mais aussi à la classe moyenne. Cette résidence baptisée "Les Sources" a été construite par un promoteur privé qui a décidé d'en confier la gestion à une agence immobilière sociale, une AIS.

Pour le propriétaire, le gestionnaire et les futurs locataires, c'est du win-win: Le propriétaire ne doit plus s'occuper des mises en location et de la gestion au quotidien, c'est l'agence immobilière sociale qui s'en charge. Et pour les locataires, les prix demandés sont plus raisonnables que dans le privé.