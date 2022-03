Une nouvelle réserve naturelle inaugurée à Braine-le-Chateau

C'est un nouveau sanctuaire pour la nature : La réserve de l'Ermitage est logée dans un vallon, tout à coté du ruisseau dont elle tire son nom. Un territoire humide donc et qui donne son caractère typique à la flore et à la faune qui s'y développent. Luc Bernard en est le conservateur : " Au fur et à mesure que l'on avance , on va aller vers des milieux de plus en plus secs ; on va d'abord rencontrer une roselière, puis une tourbière, des prairies et enfin une lande à bruyères." Naturellement, ces milieux hébergent des espèces emblématiques : des grenouilles, des tritons mais aussi la salamandre tachetée, le lézard vivipare, la jasione des montagnes ou encore l’orchis tacheté.

Il aura donc fallu 3 ans de travaux et 60.000 euros apportés par la Région et par des fonds européens pour restaurer ces biotopes assez uniques en Brabant wallon. Des arbres ont été abattus et valorisés, une couche superficielle d'humus a été enlevée afin de retrouver les graines enfouies dans le sol et de leur permettre de se développer. La commune a confié la gestion de cet espace à Natagora, qui s'y emploie avec l'aide d'une quarantaine de bénévoles. Des propriétaires de moutons et de chèvres rustiques permettent la mise en œuvre d’un éco-pâturage susceptible de maintenir des milieux herbacés.

A la belle saison , il n'est pas nécessaire de chausser ses bottes car un sentier a été aménagé pour les promeneurs ainsi qu'une série de panneaux didactiques qui retracent l'histoire du projet et son intérêt écologique.

La réserve sera inaugurée dimanche , elle aurait déjà pu l'être l'année dernière mais le Covid en a décidé autrement. Elle fait partie d'une série de réserves accessibles en Brabant wallon- à Beauvechain, Jodoigne, La Hulpe etc...- et que l'on peut retrouver sur la page https://www.natagora.be/reserves