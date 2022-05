Une nouvelle réserve naturelle à Lasne, grâce à l’intervention des castors

C’est une espèce clé de voûte, dont la présence favorise toute une série d’autres espèces

Aujourd’hui, le site est le paradis des hérons, des aigrettes et des libellules. "Je n’ai pas le nombre d’espèces recensées en tête, mais c’est énorme, commente le naturaliste. En termes, d’oiseaux, de mammifères, d’insectes… Je crois qu’on a identifié plus d’une centaine de plantes. On a repéré des chauves-souris, des traces de putois". Le responsable du retour de cette riche biodiversité, n’est autre que le castor. "C’est une espèce clé de voûte, dont la présence favorise toute une série d’autres espèces qui dépendent du milieu que le castor entretient. Et plus il y a d’espèces différentes dans un écosystème, plus cet écosystème est résistant", rappelle-t-il. On est donc bien loin de l’image du castor destructeur, à l’origine d’inondations liées aux barrages qu’il construit pour protéger son habitat. "Bien sûr, il y a encore des problèmes, reconnaît notre guide. Mais c’est pour ça que Natagora a créé un groupe de travail autour du castor. Pour travailler à la cohabitation et aider les personnes qui ont des soucis avec la présence des castors".