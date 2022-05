Une nouvelle réforme de l'Etat est impossible sans débat sur le financement de Bruxelles selon Rachid Madrane

On peut revoir l'architecture institutionnelle du pays dans le contexte d'une réforme de l'Etat qui interviendrait d'ici le milieu de la décennie. Mais il faut alors pouvoir ouvrir le débat sur la loi spéciale de financement pour garantir à la Région bruxelloise et à ses communes un financement juste des nombreuses missions qu'elles assument notamment en tant que Région-capitale, a affirmé samedi le président du parlement bruxellois, Rachid Madrane (PS).

Celui-ci s'exprimait en fin de matinée devant un parterre de personnalités notamment politiques, réunies à l'occasion de la Fête de l'Iris.

"Il serait inconcevable qu'en vue de la grande réforme de l'Etat qui se préparera en 2024 pour permettre une répartition plus claire des compétences et des institutions plus simples, on discute de l'avenir de Bruxelles sans que les Bruxellois aient leur mot à dire. Il serait tout aussi inimaginable que se dessine un projet qui ne respecterait pas le droit des Bruxellois à être maîtres de leur propre destin", a-t-il déclaré.

Poumon économique

Selon lui, les seules réformes acceptables sont celles qui sont respectueuses du fait bruxellois et qui améliorent la vie des habitants de la Région-capitale.

Rappelant l'atout que représente Bruxelles, en tant que poumon économique dont toutes les régions tirent profit, et sa place stratégique à l'échelon international, M. Madrane a souligné que la dynamique de "ce trait d'union fort entre les différentes communautés du pays" rayonnait bien au-delà de ses 19 communes.

"C'est pourquoi Bruxelles doit pouvoir établir une coopération structurelle avec sa périphérie wallonne et flamande" à travers l'instrument qui a été prévu à cet effet par la sixième réforme de l'Etat : la communauté métropolitaine, a-t-il dit.