Une nouvelle réédition de "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd

Cette réédition remixée autonome faisait à l'origine partie du coffret Dark Side Of The Moon 50th Anniversary Box Set, sorti en mars dernier. C'est la première fois que le nouveau remaster sera disponible seul. Le Blu-ray contient le Dolby Atmos et un mixage Surround 5.1 ainsi que la version stéréo remastérisée. Le coffret est accompagné de cartes postales commémoratives, d'autocollants et d'un livret de 24 pages.

L'année a été chargée pour cet album emblématique. Non seulement Pink Floyd a célébré le 50e anniversaire de l'album avec diverses rééditions, dont la toute première édition en vinyle de The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974, mais son ancien membre Roger Waters sort sa propre version de l'album, Dark Side Of The Moon Redux, le 6 octobre.

Il vient de partager une nouvelle version solo de "Time" de Pink Floyd sorti à l'origine en 1973.

Le titre original figure sur le 8e album culte, The Dark Side Of The Moon, que Waters a réimaginé dans son intégralité pour un nouvel album intitulé The Dark Side Of The Moon Redux.

La nouvelle version de "Time" s'éloigne des sons psychédéliques du single de Pink Floyd au profit d'une production plus atmosphérique qui met sa voix feutrée au premier plan.