Une nouvelle récompense prestigieuse pour "La Trêve" !

Pour rappel, la saison 2 diffusée en novembre 2018 sur La Une nous plonge quatre ans après les événements de la première saison. Yoann Peeters a déménagé, il n’est plus flic. Il s'est mis au vert et essaie de prendre du recul pour oublier la mort tragique de Sebastian Drummer. Mais il est rapidement rattrapé par son passé. Jasmina Orban, la psy qui s'est occupée de lui à l'époque, vient le trouver. Elle suit un nouveau patient : Dany Bastin, un jeune homme en réinsertion. Il est accusé d’un crime sordide, or elle est convaincue qu'il est innocent. Yoann est la seule personne qui puisse l'aider. Mais il est réticent, il s’était promis de ne plus jamais enquêter…

Après la diffusion des deux premiers épisodes, la presse était déjà unanime !

"La Trêve réussit l'alliage entre un polar épineux, l'humour d'une tragicomédie et une réflexion sur la société, ses failles et ses culpabilités délétères."

Focus

"C’est un tableau ouvert sur le monde que propose "La Trêve", grâce aux intonations locales aussi."

Paris Match Belgique