Une Nouvelle présentatrice pour les "Ambassadeurs"

Les téléspectateurs de la Une Télé, ont déjà pu découvrir cette ravissante brune puisque depuis quelques mois déjà, Nathalie Guirma est également le joker de "Quel Temps". Venue de France Télévisions, Nathalie Guirma possède déjà une solide expérience et un vrai intérêt pour la découverte du patrimoine. ""Les Ambassadeurs" sont dans la continuité de ce que je fais depuis plus de 10 ans. J'ai toujours travaillé à la mise en valeur du terroir, de la gastronomie, de l'artisanat. J'ai commencé par ça à la télévision et j'ai fait de la télévision pour ça !" nous dit-elle. Prête à s'investir à fond dans cette nouvelle aventure, Nathalie n'hésitera pas à relever tous les défis qui se présenteront à elle.