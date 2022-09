Une nouvelle plainte contre l’échevin schaerbeekois Michel De Herde : Sihame Haddioui réagit

Michel De Herde a depuis fait savoir qu’il ne reconnaissait aucun des faits évoqués dans la presse. Sur recommandation de son médecin, dit-il, il se mettra au repos pendant quelques jours.

Ce 29 septembre, Sihame Haddioui a également réagi via un communiqué de presse. "Mes pensées vont d’abord à la deuxième plaignante dont je salue le courage d’avoir osé franchir les portes d’un commissariat pour déposer son témoignage. Je sais la force et le courage que cela demande. Le retrait – qui ne constitue en aucun cas un aveu de culpabilité – est dans l’intérêt de toutes les parties. La présomption d’innocence est essentielle, et la justice décidera du fond. Mais qu’on ne se trompe pas, c’est bien à DéFI qu’incombe la responsabilité du symbole et de l’éthique en politique dans cette affaire", écrit-elle.

Elle poursuit : "La condition de ma présence aux réunions du collège et aux conseils communaux de Schaerbeek est toujours la même. J’ai, à plusieurs reprises, exprimé la demande d’un retrait complet de Michel de Herde le temps de l’enquête. Cette condition n’est pas remplie à l’heure actuelle. Car je refuse d’adapter ma participation politique à l’agenda personnel ou aux avis médicaux de Michel de Herde. Car c’est un signal politique fort qui est attendu, et pas une 'opportunité qui arrange tout le monde'. Je continuerai donc à ne pas siéger aux Collèges aux conseils communaux."