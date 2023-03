Une nouvelle plaine de jeux au Bois des Rêves, en attendant le spray park et le minigolf

De nombreux enfants attendaient avec impatience que le ruban inaugural soit coupé par les autorités provinciales pour pouvoir tester les nouveaux jeux de la nouvelle plaine du Bois des Rêves. Visible dès l’entrée du domaine, elle attire l’œil des petits et des grands avec ses cabanes perchées, ses tunnels, sa tyrolienne et ses plus classiques toboggans et balançoires. "On s’est inspirés de la nature et de la forêt, explique Rachel Lebon, du bureau Equilateral, auteur de projet. La découverte de la nature c’est ça : jouer dans les bois, grimper sur des petites collines, sauter sur des troncs d’arbres…". Une attention toute particulière a par ailleurs été portée à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.