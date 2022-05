Une nouvelle pièce de 2 € rend hommage au personnel soignant : est-ce un beau geste ?

Le débat se termine avec Marc à Grâce-Hollogne : "Mes collègues et moi-même sommes scandalisés. On ne sait plus à quel saint se vouer pour se faire entendre. Quand on fait grève, les services continuent de tourner, donc le gouvernement s’en moque. Beaucoup quittent la profession et cette pièce, c’est le franc symbolique qui dit : " merci, au revoir ". Ce n’est pas ce qu’on demande. On aimerait que la profession continue, mais les jeunes ne font plus ces études, les gens quittent la profession car ils sont saturés. On se moque de nous."

