Une "nouvelle" Otan "plus forte" après le sommet de Madrid, affirme Alexander De Croo

Le sommet atlantique de Madrid a engendré une "nouvelle" Otan, une Alliance "plus forte" et orientée vers l'avenir, a affirmé jeudi le Premier ministre belge Alexander De Croo, à l'issue de cette réunion des trente chefs d'Etat et de gouvernement alliés, ainsi que les dirigeants de pays partenaires.

"Après ces deux jours, il y a une nouvelle Otan, qui est plus forte, qui est plus claire dans sa (politique de) défense et de dissuasion", a affirmé Alexander De Croo lors d'une conférence de presse au centre de congrès Ifema, dans la banlieue madrilène qui accueillait ce sommet qualifié d'"historique" par nombre de participants.

C'est aussi une Otan orientée vers l'avenir, avec un nouveau concept stratégique

"C'est aussi une Otan orientée vers l'avenir, avec un nouveau concept stratégique", a-t-il souligné, expliquant que l'Alliance, de nature défensive, avait pour tâche de défendre la Belgique et l'Europe contre l'"agression russe, comme nous le voyons tous les jours en Ukraine".

"L'intimidation, la menace, l'attaque de pays voisins, ce n'est pas le carnet de jeu de l'Otan" mais "dans celui du président russe Vladimir Poutine", a ajouté le chef du gouvernement fédéral.