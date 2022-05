Une nouvelle marque de cosmétiques made in Bertrix avec l'ETA les Ateliers du Saupont

L'Entreprise de Travail Adapté Les Ateliers du Saupont à Bertrix c’est une référence pour les grandes marques de cosmétique ! Le Saupont a développé un savoir-faire dans la fabrication, le conditionnement, l'emballage etc. Mais l'entreprise bertrigeoise a décidé de franchir une étape supplémentaire et de créer sa propre marque de cosmétiques. Un an et demi de préparation pour gamme de produits naturels, de qualité pour prendre soin des cheveux, du visage, du corps et des mains des personnes qui les achèteront… Les Ateliers du Saupont font travailler 385 personnes dont 70% sont des personnes porteuses de handicap. Et ce sont tous les départements des Ateliers du Saupont qui ont participé. " L’atelier du linge a développé des accessoires comme les lingettes démaquillantes ", explique le Directeur Etienne Genin, "Saupub a développé les accessoires en bois." La marque du Saupont c’est " Formy ", une marque belge et naturellement solidaire ! " C’est essentiel puisque la majorité de nos collaborateurs sont porteurs de handicap ", explique Catherine Vuidar, coordinatrice du projet. " Tous les bénéfices générés par la vente de ces produits, seront destinés aux œuvres sociales de l’entreprises pour améliorer le bien-être des collaborateurs et engager encore de nouvelles personnes porteuses de handicap ! " Si les produits " Formy " sont déjà en vente sur la boutique en ligne et sur place à Bertrix, ils entreront prochainement dans plus enseignes de la grande distribution.