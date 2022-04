Une nouvelle majorité pour Floreffe

C'est désormais acquis , Philippe Vautard présidera désormais aux destinées de la commune de Floreffe, en remplacement d'Albert Mabille . On se souvient que ce week-end, Defi avait annoncé sa volonté de se retirer de la majorité et d'en former une nouvelle avec le RPF, le Rassemblement pour Floreffe. Un pré-accord a d'ailleurs été conclu jusque 2030. Le groupe emmené par Olivier Trips reproche à l'ancien maïeur un manque de dynamisme , une tendance à ne pas déléguer et surtout une " rage taxatoire " qui se serait traduite par un accroissement de la pression fiscale sur les citoyens. C'est donc ce dernier point qui constituera le fer de lance de la nouvelle équipe qui s'engage à revenir à un taux d'imposition correspondant à la moyenne provinciale . La taxe de salubrité sera dès lors supprimée. Parmi les autres priorités de la nouvelle équipe figurent la volonté de développer le patrimoine touristique de la commune , d'améliorer la gestion du personnel ainsi que de moderniser la communication.

S'agissant du casting politique - le RPF aura 9 sièges, Defi 4 - certains noms sont déjà connus. Ainsi , pour le RPF, Damien Habran est pressenti pour les finances, Delphine Monnoyer prendra la présidence du CPAS et Barbara Bodson , la fille de l'ancien bourgmestre fera également partie de la nouvelle l'équipe. La présidence du conseil reviendra à Benoit Mouton. Côté Defi, on retrouve Olivier Trips et Cedric Duquet ainsi que Philippe Hermand et Stéphanie Stroobants.

Une motion de défiance sera déposée ce lundi, en fonction de quoi la nouvelle équipe devrait prendre les rênes de la commune le 19 avril prochain.