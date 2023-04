Une nouvelle librairie indépendante va ouvrir à Louvain-la-Neuve, un an après la faillite du Furet du Nord

La nouvelle sera certainement bien accueillie par les amoureux des livres et de la littérature, attristés par la fermeture du Furet du Nord il y a tout juste un an : une nouvelle librairie "indépendante et généraliste" ouvrira ses portes en août à Louvain-la-Neuve. Elle s’installera au rez-de-chaussée des Halles universitaires, juste à côté de la place de l’Université, à l’endroit où se trouvait auparavant le magasin de vêtements "People’s Color".

"Nous avons fait un choix de cœur, un choix de passion, un choix de vie, en se lançant dans ce projet un peu fou, mais tellement porteur de sens", expliquent les deux associés. Originaires du Brabant wallon, ils ont tous les deux décidé d’abandonner leur boulot pour oser l’aventure.