Une nouvelle journée grise et humide avant le soleil

Ce matin, un front chaud ondulera sur le sud-est du pays avec quelques faibles pluies, tandis qu'un autre front froid abordera le littoral vers la mi-journée seulement. Entre les deux, le ciel sera bien couvert dans l'ensemble avec 2-3 gouttes. Vent de sud-ouest modéré. Plutôt doux pour une matinée de février... Cet après-midi, le front froid circulera d'ouest en est, et les pluies associées y seront plus modérées mais de façon assez brève. Un net rafraîchissement accompagnera ces pluies, qui se mêleront de flocons dès 300 à 400m environ en fin de journée et début de soirée en Ardenne. Les maxima seront compris entre 4 et 6 degrés en Ardenne, et seront de 8 ou 9 degrés en plaine.

Vent fort de sud-ouest en rafales et retour d'éclaircies à la côte en fin d'après-midi.