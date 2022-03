Une nouvelle identité visuelle pour la commune de Waterloo : un lion stylisé et un slogan qui joue sur les mots

La commune de Waterloo se dote par ailleurs de deux canaux de communication supplémentaires. Le premier est un blog baptisé "Tendances Waterloo", à destination des habitants, des acteurs économiques et des visiteurs. Il a pour objectif de leur livrer toutes sortes d’informations sur les activités de la commune.

Le second est un mini-site Internet qui a pour but d’informer les habitants de Waterloo sur l’évolution des chantiers et des projets qui vont changer le visage de la commune dans les prochaines années, comme le masterplan du centre, l’aménagement de la place Capouillet, la réhabilitation de la place de Joli-Bois, la rénovation de la taverne du Musée Wellington ou encore la réorganisation des parkings autour du centre culturel.

"On a toujours dit qu’on ne voulait plus développer Waterloo en termes de nombre de logements, de bâtiments ou d’immeubles, parce qu’on a atteint un seuil de densité critique. Mais il faut continuer à faire vivre la commune, donc il faut surtout rénover. On veut se concentrer sur les espaces publics, donc le centre, des places, des endroits de vie de qualité. Et cela doit se faire avec la population, on veut travailler avec tout le monde et que tout le monde puisse donner son avis. Et ce mini-site va permettre de se tenir au courant de l’avancée des projets."