Une nouvelle IA débarque et elle peut produire de la musique !

Si on sait que l’intelligence artificielle peut nous aider à décorer notre intérieur ou à faire des meilleures frites que nous, savez-vous qu’elle peut maintenant produire de la musique ? Nommé AudioLM, cette IA conçu par Google peut, à partir d’un extrait de musique, produire la suite de la chanson.

Plus en détail, comme l’explique Trax, la plateforme permet de générer des sons, dont des instruments et des voix humaines, qui correspondent au style de l’échantillon sonore donné. Et tout cela en conservant la même tonalité. Cette technologie serait donc utile pour accélérer le processus de formation de l’IA à la génération de sons, et elle pourrait être utilisée pour générer automatiquement de la musique pour accompagner des vidéos.

Les systèmes musicaux d’IA ne sont pas nouveaux, ils existent déjà depuis quelques années et sont performants. Toutefois, ils se basent sur des textes et demandent beaucoup de temps et de travail à l’humain.

Cette nouvelle technique pourrait donc révolutionner le travail des techniciens et des artistes. En effet, grâce à cette intelligence artificielle, les artistes pourront composer leur intro et l’AudioLM de Google se chargera du reste.

Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter tous exemples sur AudioLM.