Une nouvelle hypothèse pour expliquer le long cou de la girafe

Les scientifiques ont donc émis l’hypothèse que la nature a sélectionné les mâles qui avaient les plus grandes vertèbres, parce que c’était eux qui arrivaient à donner les plus grands coups de tête et donc à vaincre les autres mâles pour se reproduire. La flexion de leur tête peut atteindre 50°, ce qui leur permet de donner des 'coups de boule' très intenses.

Par la reproduction, ce caractère s’est transmis pour en arriver à la girafe que nous connaissons, avec ses fameuses vertèbres de 40 centimètres de long.

Dans la théorie de l’évolution, on appelle cela une exaptation : une adaptation externe, une adaptation sélective opportuniste. Dans le cas de la girafe, ce caractère est apparu initialement pour favoriser le combat et donc la reproduction, mais il a servi à autre chose, à aller grignoter les hautes feuilles des arbres…