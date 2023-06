Une nouvelle guitare signature Dave Mustaine de Megadeth

" Quand je monte sur scène pour jouer "Hangar 18", j’ai l’adrénaline qui monte en flèche. Je ne suis pas nerveux, je suis surtout gonflé à bloc !" a déclaré Mustaine dans un communiqué de presse. "Chaque soir, mon guitariste me remet ma guitare et je me dirige vers la scène pour faire mon travail. Imaginez ma surprise lorsque, après quelques chansons, j’ai réalisé qu’on ne m’avait pas donné ma Gibson Flying V signée, mais ma nouvelle Kramer Flying V signée".

Il poursuit : "Le jeu de cette guitare est superbe et si je n’avais pas regardé les pieds de cette beauté, je n’aurais jamais vu la différence. Une excellente guitare d’une excellente compagnie ; c’est une sérieuse arme metal. "

La Vanguard possède un corps symétrique en acajou de style Flying V, un manche en acajou de 25,5 pouces avec un profil C moyen personnalisé par Mustaine, une touche en ébène avec 24 frettes jumbo, un accastillage en chrome noir et les micros Seymour Duncan Thrash Factor signés Mustaine. Un étui rigide personnalisé Dave Mustaine est inclus dans tous les modèles.