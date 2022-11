Une nouvelle génération de robotaxis sans volant.

Ce véhicule entièrement autonome intégrera progressivement dans les prochaines années la flotte du service de covoiturage Waymo One, déployé notamment à Phoenix et qui devrait être prochainement également disponible dans certains quartiers de Los Angeles. Jusqu'à présent, la flotte de Waymo se constitue essentiellement de Chrysler Pacifica et de Jaguar i-Pace.

Ce modèle est encore au stade de prototype. Sa production est prévue à partir de 2024. D'ici là, à Waymo de travailler avec le législateur, notamment auprès du Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie et de l'organisme de réglementation des services publics privés (CPUC) pour pouvoir homologuer cette drôle de voiture.